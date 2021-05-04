Yerli ve milli üretimde yeni hamle! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: 152 ürün ve 40 yenilikçi teknoloji desteklenecek

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ve On Birinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda "Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası" çalışmasını yürüttüklerini kaydeden Bakan Varank, Mobilite çağrısını da bu kapsamda ele aldıklarını bildirdi.



YÜZDE 85'İ AVRUPA'YA

Bakan Varank, "Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası"nı yakın zamanda yayınlayacaklarını vurgulayarak "Üretiminin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden mobilite sektörümüzün, yeşil mutabakat sonrasında AB'nin sanayi, dijitalleşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracat oranını artırması ana hedefimizdir" dedi.



KALDIRAÇ ETKİSİ

Mobilite sektörünün 2023 yılına kadar ihracattaki payının yüzde 20'ye ulaşmasını, 2030'a kadar yerlilik oranını da yüzde 75'e çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Varank, "'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı' bu hedeflerimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi oluşturacak. Bu hedeflere katkısı olabilecek projeler bu çağrı ile desteklenebilecek" diye konuştu.



9,3 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞIN KAYNAĞI

Varank, çağrı kapsamında kod bazında desteklenmesi öngörülen 152 ürünün, 2015-2019 döneminde 9,3 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan ürünler olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca burada desteklenecek yenilikçi teknolojiler, önümüzdeki dönemde mobilite alanındaki paradigma değişiminin etkisiyle dünya ticaretindeki payını hızla artırması beklenen teknolojilerden oluşuyor" dedi.



HIZLI, ESNEK VE ETKİN

Yeni çağrı ile bu alanda orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye dönük yatırımları destekleyeceklerini anlatan Varank, "Bildiğiniz gibi hamle programı ile yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde desteklenmesi mümkün hale geldi" diye konuştu.



TEK PENCERE MEKANİZMASI

Çağrıdaki ürün ve teknolojilerin üretimine yönelik olarak verilecek TÜBİTAK ve KOSGEB proje destekleri ile yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destekler, tek pencere mekanizması ile bir arada tanımlanabiliyor.



UÇTAN UCA DESTEK

Hamle programı ile desteklenmesine karar verilen yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanabiliyor. Ayrıca, 50 milyon TL üzerinde sabit yatırım öngörülen projeler için proje bazlı teşvik sistemi devreye girebiliyor. Hamle programı, bir ürünün Ar-Ge, Ür-Ge, ticarileşme, seri üretim ve işletme dönemi süreçlerini kapsayacak şekilde uçtan uca tüm aşamalarının desteklenebilmesine imkan tanıyor.



SON BAŞVURU 8 HAZİRAN'DA

Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, hamle.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Son başvuru tarihi, 8 Haziran 2021 olacak.

Mobilite çağrısı ile destek kapsamında yer alan 5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:



"Otonom veya Yarı-Otonom Konsept Araçlar, Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri , İleri Malzeme Teknolojileri, Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri, Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler."

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