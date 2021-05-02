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Ramazan fırsatçıları sahnede: Üretici ve market fiyat farkı dudak uçuklatıyor

Fırsatçılar, Ramazan ayında da rahat durmuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı , nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın ve maydonozda 3,7, soğanda 3,5, ıspanakta 3,4, patates ve sütte 3,3 kat olduğunu bildirdi. Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile , yüzde 18,79 ile , yüzde 17,8 ile , yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.05.2021
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Ramazan fırsatçıları sahnede: Üretici ve market fiyat farkı dudak uçuklatıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı , nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın ve maydonozda 3,7, soğanda 3,5, ıspanakta 3,4, patates ve sütte 3,3 kat olduğunu bildirdi.

Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.

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Bayraktar, ortasını kapsayan 6-26 Nisan dönemindeki fiyat değişimleri hakkında da bilgi vererek, markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 1, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.

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