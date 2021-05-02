Ramazan fırsatçıları sahnede: Üretici ve market fiyat farkı dudak uçuklatıyor
Fırsatçılar, Ramazan ayında da rahat durmuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yeşil soğan ve maydonozda 3,7, kuru soğanda 3,5, ıspanakta 3,4, patates ve sütte 3,3 kat olduğunu bildirdi. Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, nisan ayında üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yeşil soğan ve maydonozda 3,7, kuru soğanda 3,5, ıspanakta 3,4, patates ve sütte 3,3 kat olduğunu bildirdi.
Bayraktar, nisanda markette en fazla fiyat artışının yüzde 45,51 ile patateste olduğuna dikkati çekerek, "Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut takip etti." dedi.
AY ORTASI ZAMMI
Bayraktar, Ramazan ayı ortasını kapsayan 6-26 Nisan dönemindeki fiyat değişimleri hakkında da bilgi vererek, markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 1, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi.
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