Devletten ailelere 1.100 TL destek!
Devlet pandemi döneminde ailelerin yanında! Üstelik bu ödemeler 1.100 TL’ye çıkartılmış oldu. Sosyal Destek Programı Faz 1’de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2’de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3’de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.
Pandemi sürecinde milyonlarca haneye ödenen 1.000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri devam ediyor.
Üstelik bu ödemeler 1.100 TL'ye çıkartılmış oldu.
Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 2 milyon 77 bin 365 haneye 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı.
Yeni başvurularda ödenecek miktar 1.100 TL'ye çıkartılmış oldu.
e-Devlet üzerinden yapılan başvurularla vatandaşlara karşılıksız 1.100 liralık yardımlar ödeniyor.
İşte yardımdan yararlanmak için bilinmesi gerekenler:
KİMLER BAŞVURACAK?
Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.
KİMLER ALAMAYACAK?
Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.
NASIL BAŞVURULACAK?
e-Devlet üzerinden sorular cevaplanarak başvurulacak
HANGİ SORULAR SORULUYOR?
'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?
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