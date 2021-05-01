Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: Pazartesi başlıyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

MİKRO İŞLETME DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLECEK?

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.