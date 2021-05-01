01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: Pazartesi başlıyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: Pazartesi başlıyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "( destek programı) Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank duyurdu: Pazartesi başlıyor! Başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "( destek programı) Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" dedi.

KOSGEB MİKRO İŞLETME KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB'e başvurular kredi desteğinden yararlanılabilecek. Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.

MİKRO İŞLETME DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLERE VERİLECEK?
"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak.

KOSGEB KREDİSİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN

ESNAF KREDİLERİ ERTELENDİ
TESKOMB ve aracılığıyla esnafa kullandırılan kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar ertelendi. Esnaflara verilen aylık 1000 lira nakdi destek ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresi bir ay daha uzatıldı.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartıldı ve yeniden başlıyor.

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