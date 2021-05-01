THY 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan ve çalışanların görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda, "Bayrağımızın her gün daha yükseklerde dalgalanmasını sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Bayrağımızın her gün daha yükseklerde dalgalanmasını sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. #TürkHavaYolları pic.twitter.com/b1q0TLlLZJ — Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 1, 2021

İGA'DAN DA 1 MAYIS PAYLAŞIMI

İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medyadan mesajla kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!



Happy May 1 Labor and Solidarity Day! pic.twitter.com/qgGWTlybkB — İGA Istanbul Airport (@igairport) May 1, 2021

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan ve Türkçe ve İngilizce paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Happy May 1 Labor and Solidarity Day!" ifadelerine yer verildi.