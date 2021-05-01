THY 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Türk Hava Yolları (THY), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Videolu paylaşımda, "Bayrağımızın her gün daha yükseklerde dalgalanmasını sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." denildi.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan ve çalışanların görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda, "Bayrağımızın her gün daha yükseklerde dalgalanmasını sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 1, 2021
Bayrağımızın her gün daha yükseklerde dalgalanmasını sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyoruz. #TürkHavaYolları pic.twitter.com/b1q0TLlLZJ
İGA'DAN DA 1 MAYIS PAYLAŞIMI
İstanbul Havalimanı İşletmesi İGA, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medyadan mesajla kutladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!— İGA Istanbul Airport (@igairport) May 1, 2021
Happy May 1 Labor and Solidarity Day! pic.twitter.com/qgGWTlybkB
İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan ve Türkçe ve İngilizce paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Happy May 1 Labor and Solidarity Day!" ifadelerine yer verildi.