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700.000 işçiye ikramiye! En az 1.108 TL yatırılacak

700.000'e yakın işçi ikramiyeyi dört gözle bekliyor. İkramiye ile ilgili detaylar belli oldu. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı 11 Mayıs’ta hesaplara yatırılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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700.000 işçiye ikramiye! En az 1.108 TL yatırılacak

Yaklaşık 700 bin kamu işçisi ilave tediye (ikramiye) için gün sayıyor.

Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı 11 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor.

26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor.

İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor.

Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 4 bin 433 lira ikramiye alacak.

Bunun da 13 günlük tutarı yani en az bin 108 lirası bu ay yatırılacak.

Kamu işçileri yılın ikinci yarısında da bir 26 günlük ikramiye daha alacak.

Bu ödemenin takvimi de yine Cumhurbaşkanı kararıyla belli olacak.

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