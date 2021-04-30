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Başkan Erdoğan'dan milyonlara 6 müjde birden: 1100 TL emekli ikramiyesi, memur maaşları...

Başkan vatandaşa 6 müjde birden verdi. 'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe sıraladı: Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Hane başı 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkarıldı. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlıyor Esnaf kredilerinin taksit ödemeleri 1 Temmuz'a kadar ertelendi. İş özleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Esnafa verilen aylık bin lira ve 750- 500 liralık kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 30.04.2021
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Başkan Erdoğan'dan milyonlara 6 müjde birden: 1100 TL emekli ikramiyesi, memur maaşları...

Başkan , 'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Müjdeleri peş peşe sıraladı:

Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz.

Hane başı 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkarıldı.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlıyor.

Esnaf kredilerinin taksit ödemeleri 1 Temmuz'a kadar ertelendi.

İş özleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Esnafa verilen aylık bin lira ve 750- 500 liralık kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz.

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