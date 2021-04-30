Çifte kazanç: Emekliye ikinci tazminat hakkı!
Emekliye ikinci tazminat hakkı... Emeklilerin bayram ikramiyesini bin 100 liraya çıkartan düzenleme AK Parti'nin önergesi ile TBMM'de görüşülen yasaya eklendi. Emekliler bu müjdeli haberle sevinirken bir güzel haber de emekli olduktan sonra çalışanlara geldi. Emekliler bu şekilde çift maaş alırken, ikinci tazminat yolu da açılıyor. İşte çalışan emeklilerin hakları...
Emeklilerin bayram ikramiyesini bin 100 liraya çıkartan düzenleme AK Parti'nin önergesi ile TBMM'de görüşülen yasaya eklendi. Emekliler bu müjdeli haberle sevinirken bir güzel haber de emekli olduktan sonra çalışanlara geldi. Emekliler bu şekilde çift maaş alırken, ikinci tazminat yolu da açılıyor. İşte çalışan emeklilerin hakları...
EMEKLİ MAAŞIMDAN KESİNTİ YAPILIR MI?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de başkasının yanında ya da kendi adınıza çalışabilirsiniz.
İşçi olarak çalışanlar için işveren Sosyal Güvenlik Destek Primi yatırıyor. Bağ-Kurlu'dan ise kesinti yapılmıyor.
TAZMİNATTA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Bir işyerinde emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına rağmen tazminatını alabilen emekli, çalışırken istifa ederse tazminat alamıyor. Buna dikkat edin.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?
Emekli bir çalışan da diğerleri gibi tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.
20 yıl çalışıp 5 yıl aynı işyerinde devam edenler eğer emeklilik işlemi sırasında tazminatını almamışsa 25 yıl üzerinden, almışsa 5 yıl üzerinden kıdem tazminatını cebine koyuyor.
İHBAR TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?
Emekli işçiler de işten çıkartıldıklarında süreye göre ihbar tazminatı alıyor.
YILLIK İZİN NASIL HESAPLANIR?
Emekli çalışanların izin günleri, diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor.
Hatta 50 yaşını aşana kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor.
RAPOR PARASI VAR MI?
Emekli çalışanlar hastalandıklarında ya da raporlu olduklarında diğer çalışanlar gibi rapor parası almıyor. İş kazası ve meslek hastalıklarında ödeme ortaya çıkıyor.
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