Çifte kazanç: Emekliye ikinci tazminat hakkı!

Emeklilerin bayram ikramiyesini bin 100 liraya çıkartan düzenleme AK Parti'nin önergesi ile TBMM'de görüşülen yasaya eklendi. Emekliler bu müjdeli haberle sevinirken bir güzel haber de emekli olduktan sonra çalışanlara geldi. Emekliler bu şekilde çift maaş alırken, ikinci tazminat yolu da açılıyor. İşte çalışan emeklilerin hakları...