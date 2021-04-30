Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı esnaf desteğinde detaylar belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasında, memur ve esnaf için alınan kararlar ve sağlanacak yeni destekleri de açıkladı:

Memurlarımıza ve esnafımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018'de başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Salgının, faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini 1 ay daha uzatıyoruz.