27 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri THY'den Özbekistan seferleri hakkında flaş açıklama

THY'den Özbekistan seferleri hakkında flaş açıklama

Genel Müdürü Bilal Ekşi "Köklerimize dönüyoruz" paylaşımıyla Özbekistan seferleri hakkında açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi seferlerin Mayıs ayı içinde başlayacağını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.04.2021
ABONE OL
THY'den Özbekistan seferleri hakkında flaş açıklama

Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamada uçak bileti olanlar ne yapacak? KISITLAMADA UÇAK BİLETİ OLANLAR NE YAPACAK?
THYden 8 yeni destinasyon! THY'DEN 8 YENİ DESTİNASYON!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA