THY'den Özbekistan seferleri hakkında flaş açıklama
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi "Köklerimize dönüyoruz" paylaşımıyla Özbekistan seferleri hakkında açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi seferlerin Mayıs ayı içinde başlayacağını açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), mayıs ayında Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatacağını duyurdu.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Köklerimize dönüyoruz. Özbekistan'ın Urgenç ve Fergana şehirlerine sefer başlatıyoruz. Mayıs ayı içinde seferler başlıyor. Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz." ifadelerini kullandı.