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Çalışmadan emeklilik imkanı! Ev hanımlarına müjdeli haber

Çalışmadan emekli olabilirsiniz. Üstelik prosedürleri sandığınız kadar zor değil! kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Çalışmadan emeklilik imkanı! Ev hanımlarına müjdeli haber

Ülkemizde çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, ile açılıyor.

kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? İşte detaylar...

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
'de ikamet eden vatandaşlarından;


sigortalı şekilde çalışmayan,


✔ Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,


✔ Emekli olmayanlar,
✔ 18 yaşını dolduranlar.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULUYOR?


✔ İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin müdürlüklerine/ merkezlerine başvurmaları gerekiyor.


✔ Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli oluyor.

BAŞLANGICI NE ZAMAN?


Başvurunun kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.

NE KADAR PRİM ÖDENiYOR?


İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir.

Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.

HANGİ SİGORTALILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR?


Emeklilik hesaplanırken şartları geçerli oluyor. Tabii bu durumda 'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor.

Ancak daha önce çalışması olup eksik primi olanlar, 3.5 yıldan (1261 günden) daha az isteğe bağlı sigorta ödeyerek primlerini tamamlarsa, SSK'dan emekli olabiliyor. Bağ- Kur'dan en az 5400 gün prim yatırmak gerekiyor.

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