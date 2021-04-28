Çalışmadan emeklilik imkanı! Ev hanımlarına müjdeli haber
Çalışmadan emekli olabilirsiniz. Üstelik prosedürleri sandığınız kadar zor değil! Ev kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? İşte detaylar...
Ülkemizde çalışmayanların da emekli olma imkanı var. Bu kapı, isteğe bağlı sigorta ile açılıyor.
Ev kadınları ve primi eksik olanlar muradına eriyor. Peki çalışmadan emekli olmak için başvurulan sigortadan kimler yaralanıyor, nereye ve nasıl başvuruluyor, başlangıcı ne zaman, ne kadar prim ödeniyor? İşte detaylar...
✔ Zorunlu sigortalı şekilde çalışmayan,
✔ Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar,
✔ Emekli olmayanlar,
✔ 18 yaşını dolduranlar.
NEREYE VE NASIL BAŞVURULUYOR?
✔ İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekiyor.
✔ Tekrar isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen sigortalıların ise talep dilekçesi ile başvuruları yeterli oluyor.
BAŞLANGICI NE ZAMAN?
Başvurunun SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlıyor.
NE KADAR PRİM ÖDENiYOR?
İsteğe bağlı sigorta primi, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın yüzde 32'sidir.
Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık bin 144 lira. En çok da 7.5 katı yatırılabiliyor.
HANGİ SİGORTALILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİYOR?
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