26 Nisan evde bakım maaşı yatan iller: 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte güncel liste...

26 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri açısından ailelerine verilen evde bakım yardımı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılıyor. Her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan ödemelerin bu ay hangi illere yapıldığı konusunda araştırmalar sürüyor. Söz konusu ödemeler hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 Nisan ayı evde bakım maaşı hangi illere yattı? İşte 26 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yardım ödemeleri yapılıyor. Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç bireylerin desteklenmeleri açısından verilen evde bakım yardımı ödemelerinden binlerce kişi faydalanıyor. Nisan ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalar sürerken, ödemelerin yapıldığı iller listesi güncellendi. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? İşte 23 Nisan evde bakım maaşı yatan iller güncel liste...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

İşte 26 Nisan 2021 tarihi itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller listesi:

Amasya, Kırklareli, Edirne, Bolu, Samsun, Aksaray, Ordu, Hatay, Sakarya, Antalya, Afyonkarahisar, İzmir, Balıkesir, Isparta, Konya, Diyarbakır, Manisa, Uşak, Bilecik, Adıyaman, Gaziantep, Zonguldak, Osmaniye, Erzincan, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Adana, Karabük, İstanbul, Kars, Mersin, Erzurum, Kayseri.