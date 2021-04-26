Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) detayları belli oldu: Kaçak yapıya ‘kimlikli’ önlem





Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her beş yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak. Eğer çözümü mümkün bir hata varsa sorunun giderilmesi için süre verilecek.