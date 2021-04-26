Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) detayları belli oldu: Kaçak yapıya ‘kimlikli’ önlem
Yeni düzenlenen Bina Kimlik Sistemi ile kaçak yapılaşma önlenecek. Vatandaşın can güvenliği korunacak ve tüm teknik bilgiler tek tıkla görülecek. Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her beş yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) detayları belli oldu.
Bu kimlik sistemi ile kaçak yapılaşma önlenecek, vatandaşın can güvenliği korunacak. Ev satın alacak ya da kiralayacak vatandaş tüm teknik bilgileri tek tıkla görecek.
Olası bir depremde arama kurtarma çalışmaları da bu kimlikte kayıtlı bilgiler sayesinde hız kazanacak. Pilot çalışmaları tamamlanan ve bu ay uygulamaya başlanan proje 2019'da Kartal Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonrası geliştirildi.
DENETİM KURALI
Kimlik kartlarının sağlayacağı avantajlar konusunda bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan Can, "Teknolojik bir levha halinde binaya monte edilecek sertifika sayesinde o binanın teknik bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilecek.
Bu bilgilerde bir değişiklik olup olmadığı da her beş yılda bir yapılan denetimlerle tespit edilecek. Binaya kaçak kat yapılmış mı, kolonlara zarar verecek bir işlem var mı bakılacak. Eğer çözümü mümkün bir hata varsa sorunun giderilmesi için süre verilecek.
Can güvenliğini tehdit eden bir durum varsa bina boşaltılacak. Sorumlulara para cezası verilmesi yanında savcılığa suç duyurusunda da bulunulacak" dedi. Olası bir depremde binaların yıkılması durumunda arama kurtarma ekiplerinin bu kimliklerde yer alan kat planlarına göre çalışacağını ve ciddi anlamda zaman kazanacağını belirten Can, sistemi Aselsan'ın hazırladığını söyledi.
İZİNSİZ DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada BKS ile tamamlanan her yapıya sertifika niteliğinde QR kodu ve elektronik etiket verileceklerini belirtmiş ve şunları söylemişti:
"Bu yılın sonuna kadar 100 bin binanın bu sisteme geçmesini sağlayacağız. Sistem gayrimenkul sektörümüze olan güveni tazeleyecek. İzinsiz değişiklik yapılamacak."
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