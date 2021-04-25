Ücretsiz izinde olanlar için yeni fırsat: En az 2.146 TL alacaklar

Kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve geriye dönük uygulanacak. Haktan faydalananlar en düşük 2.146 lira alacak. Karar, Mart ayında kısa çalışma yapmasa da hakkı olup ücretsiz izne çıkarılan tüm çalışanları kapsıyor. Bu kapsamda olanlar 1.500 lira nakdi ücret desteği yerine önceki kısa çalışma ödeneğini almaya devam edecek.

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