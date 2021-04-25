Kadınlara iki maaş birden!
Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için de bazı şartlar var. İşte detaylar...
Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor.
Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için de bazı şartlar var.
Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine emekli aylığı almıyor olmak. Peki hangi şartlarda çift maaş oluyor, ona da bakalım...
Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.
En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı.
KİMLER YARARLANIYOR
Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalan maaşı alabiliyor.
Dul kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.
Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.
Kız çocuk çalışmaya başlarsa, SSK ya da Bağ- Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.
Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ- Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.
Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor.
EVLENİNCE KESİLİYOR
1 Ekim 2008'de 5510 sayılı yasa yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüz binlerce işçiye bayram müjdesi! 4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? 2021 2. tediye...
- Kısa çalışma süresi uzatılmıştı! Bu süreçte yıllık izin hakkı ne olacak? Ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği alanlar...
- Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
- Hükümetten bayram ikramiyesi müjdesi! 2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye zammı...
- Bankalar yarışa girdi! SSK Bağ-Kur emeklilerine müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte o liste...
- Anadolu Üniversitesi'nden son dakika açıklaması: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları...
- Son dakika: 26 Nisan'da tam kapanma mı geliyor? 3 hafta boyunca tam kapanma olacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- ŞOK'tan araç sahiplerine sürpriz! Otomobil ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar! İşte 24 Nisan ŞOK aktüel kataloğu...
- Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 24 Nisan nöbetçi eczaneler listesi | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa...
- Kafeler ne zaman açılacak? Mekanlar 1 Mayıs'ta yeniden açılacak mı? Ramazan ayı detayı...
- Kurtlar Vadisi için flaş adımlar... Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? Herkes suspus oldu...
- EDHO'dan flaş atak! Herkes bekliyordu yönetmeni açıkladı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranlarına müjde...