25 Nisan 2021, Pazar
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Kadınlara iki maaş birden!

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için de bazı şartlar var. İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Kadınlara iki maaş birden!

Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var. Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor.

Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için de bazı şartlar var.

Bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine emekli aylığı almıyor olmak. Peki hangi şartlarda çift maaş oluyor, ona da bakalım...

Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

En çok merak edilen mesele, bir kadının hem ölen kocasından hem de ölen babasından iki maaş alıp alamayacağı.

2008 TARİHİ ÖNEMLİ
Bu durum öncesinde farklı kurumlar olmak şartıyla geçerli oluyordu. Ancak ile birlikte çift maaşın önü de kapanmış oldu. Yine de ölüm tarihine göre bazı durumlarda çift maaş ödeniyor.

KİMLER YARARLANIYOR
Kocası ölen bir kadın eğer emekli ise hem kendi emekli maaşını hem de kocasından kalan maaşı alabiliyor.

kadın çalışabilir. Hem kocasından hem de sigortalı olarak çalıştığı yerden maaş alır ve şartlar oluşursa emekli de olur.

Kız çocuk çalışmıyorsa, ölen anne babasından aylık alıyor.


Kız çocuk çalışmaya başlarsa, ya da Bağ- Kur'dan bağlanan aylık kesiliyor.

'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ- Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor. Memur olursa kesiliyor.

Çalışmayan bekâr kız çocuğunun da çift maaş alma imkânı var. 1 Ekim 2008'den itibaren, yetim kız çocuğu ölen anne ve babasından iki maaş alabilir. Yüksek olanın tamamı, diğerinin ise yarısını alıyor.

EVLENİNCE KESİLİYOR
1 Ekim 2008'de yürürlüğe girmeden önce, dul kalan ve çalışmayan kadına kurumlar (SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı) farklı olmak şartıyla, eşten ve babadan aylık veriliyordu. 1 Ekim 2008'den sonra çift maaş kalktı.

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