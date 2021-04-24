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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kürtün Ayrım Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi

, Bayburt- programı kapsamında Ayrım Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, “Kürtün Ayrım Kavşağı’nın hizmete açılmasıyla, -Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağlayacağız. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldık” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kürtün Ayrım Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirdi

, bugün Bayburt- programı kapsamında Ayrım Kavşağı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gümüşhane ilinin 'in iç kesimlere bağlantısında önemli bir kavşak olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Gümüşhane büyüme hızı, ekonomik hareketliliği ve coğrafi konumu itibariyle her zaman önceliğimiz olan şehirlerimizden biridir" dedi.

"GÜMÜŞHANE'Yİ BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA, ERZİNCAN, TRABZON VE BAYBURT'A BAĞLADIK"

2003 yılında Gümüşhane'de bölünmüş yol uzunluğu sadece 1 kilometre iken bugün bunu 122 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Gümüşhane'ye son on dokuz yılda ulaşım ve iletişim yatırımları için 9 milyar 257 milyon 682 bin liranın üzerinde kaynak aktardık. Gümüşhane'yi bölünmüş yollarla, Erzincan, ve Bayburt'a bağladık. Son on dokuz yılda Gümüşhane'de 183 kilometre tek yol yapım ve iyileştirmesi, 2 adet tek tüp, 12 adet de çift tüp olmak üzere toplam 18 bin 179 metre uzunluğunda 14 tünel inşa ettik. Bunun yanında yine uzunluğu 203 metrelik 8 adet de köprüyü ilimize kazandırdık. Bugün itibariyle Gümüşhane'de devam eden 3 adet karayolu projesinin toplam maliyeti 2 milyar 325 milyon liranın üzerindedir" ifadelerini kullandı.

"HEYELAN SAHASINDA YER ALAN BÖLGEDE, EN AZ MALİYETLE, GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GEÇİŞİ MÜMKÜN KILDIK"

Bakan Karaismailoğlu, 'nı hizmete açılmasıyla, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada, kesintisiz, güvenli ve konforlu bir trafik akışı sağladıklarını bildirdi. Proje ile aktif heyelan sahasında yer alan bölgede, en az maliyetle, güvenli bir şekilde geçişi mümkün kıldıklarını vurgulayan Karaismailoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ana yol, 2x290 metrelik aç-kapa tüneli içine alınmış ve Tirebolu-'nda bin 904 metre uzunluğunda çift tüplü Kürtün Tüneli'ni yaptık. Kürtün Ayrım Kavşağı ve bağlantı yollarımızın uzunluğu; 2,9 kilometrelik kısmı Tirebolu Kürtün Yol ayrımı ve 1,2 kilometrelik Köstere Deresi-Gümüşhane aksında olmak üzere toplamda 4,1 kilometredir. Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile de düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kısmı çok daha güvenli bir şeklide geçilecektir. Ülkemizin her bir yöresine yaptığımız yollar, köprüler, tren yolları, havaalanları, limanlarla ülke ekonomisine katma değer sağlayarak yolumuza devam edeceğiz."

"2023 YILINA KADAR BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 30 BİN KİLOMETREYE ÇIKARACAĞIZ"

Ulaşımın hemen her modunda hayata geçen dev projelerin Türkiye'yi dünya ticaretinin ana koridorlarında söz sahibi yaparken, lojistik bir süper güç haline getirdiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme için 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde bir yatırımla, sanayimiz, tarımımız, turizmimiz desteklenmiş ve bütünsel kalkınmamız hızlandırılmıştır. Ülkemizi dünya standartlarında karayolları ile kuşattık. Baştanbaşa kesintisiz, konforlu, güvenli seyahati temin ettik. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 101 km uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızla sadece 6 ilimiz birbirine bağlıyken bugün bölünmüş yol ağımızı 28 bin 204 km'ye ulaştırarak, illerimizin birbiri ile bağlantısını sağladık. 2023 yılına kadar ülke genelindeki, bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye, çıkaracağız" diye konuştu.

Bayburt-Gümüşhane programı kapsamında; Kop tüneli şantiyesi, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediye Başkanlığı, AK Parti Bayburt İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Kürtün Kavşağı'nın açılışının ardından Gümüşhane'ye geçerek; Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Belediye Başkanlığı, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.



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