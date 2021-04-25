Kripto paraya düzenleme geliyor! Şartlar belli oldu

Kripto varlıklara yönelik net tanımlar yapılacak. Girişimcilerin bu ekosistemde yine yer alabilmeleri, inovasyonlarını yapabilmeleri, buralardan istihdam çıkması ve Türkiye'nin finans teknolojilerinde ilerleyebilmesi için gerekli kurallar belirlenecek. Böylece Türkiye'nin bu teknolojiden geri kalması ve bu alanda beyin göçü önlenecek.