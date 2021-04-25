AK Parti düğmeye bastı! Kapalı işyerleri kira ödemeyecek

BORÇLAR YASASI'NA EKLENECEK

Bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomileri sıkıntıya girerken lokanta, kafe ve mağazalar başta olmak üzere bir çok işyeri aylarca kapalı kaldı. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşanan konulardan biri de para kazanamadığı halde işyerinin kiralarının ödenmeye devam edilmesi oldu.