Emekli maaşını artırma formülü! Bu maddelere dikkat!
Emekli olduğunda en yüksek limitten maaş almak isteyenleri yakından ilgilendiren haber... Türkiye'de çalışan milyonlarca kişi en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. İşte yüksek maaşın formülleri...
Çalışanlar en çok 'ne zaman emekli olup, ne kadar maaş alacağını' merak ediyor. Maaşın temeli çalışırken atılıyor. En önemli parametre, brüt maaş. İşte yüksek maaşın formülleri...
1. Çok çalışmak ya da çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor.
Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.
2. Emeklilik planınızı yaparken sadece son 1-2 yılı düşünmeyin.
Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.
3. İmkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir.
5. Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın.
Aylık bağlama oranını yükseltecektir.
6. Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin.
Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın.
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