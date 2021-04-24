Erken emekli olmak isteyenler için 8 formül! Erken emeklilik için şartlar neler?
Erken emeklilik için 8 ayrı formül var! Her çalışanın hayali emeklilik. Bunun için yıl, yaş ve prim şartını tamamlamak gerekiyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı da sunuyor. Peki, erken emekli olmak için ne yapmak gerekiyor? İşte merak edilen tüm detaylar ve erken emeklilik için 8 formül...
Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor.
Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.
Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.
ÇOCUK KAZANDIRIR: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.
Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.
10 YIL PRİM YETER: 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.
Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.
YAŞ ŞARTI YOK: Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.
Burada 10 yıl, 1800 gün prim gerekiyor.
VERGİ İNDİRİMİ ERKENE ALIR: Engelli çalışanlar en az yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında yaş şartına bakılmadan erken emekli olabiliyor.
ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin de 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor.
Bu süre yaş şartından da düşülüyor.
ASKERLİKLE YAŞ AVANTAJI: Erkeklerde askerlik süreleri hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.
Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor
ÇALIŞANA YIPRANMA PAYI: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar Fiili Hizmet Süresi Zammı ile sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşuyor.
ERKEN YAŞLANANA MAAŞ: Sigortalıların erken yaşlandığı SGK Sağlık Kurulu'nca tespit edildiği takdirde, 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi bulunması koşuluyla yaşlılık aylığı bağlanıyor.
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