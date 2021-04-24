Erken emekli olmak isteyenler için 8 formül! Erken emeklilik için şartlar neler?

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. Böylece 1 yaş önce emeklilik imkanı bulunuyor

ÇALIŞANA YIPRANMA PAYI: Ağır işlerde çalışanlar, madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi mesleklerde çalışanlar Fiili Hizmet Süresi Zammı ile sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşuyor.