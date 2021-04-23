Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

SON DAKİKA EKONOMİ HABERLERİ: Kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs ve haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Buna göre kısa çalışma ödeneği 3 ay uzatıldı.