Başkan Erdoğan'dan Çankaya Köşkü'nde önemli kabul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekillerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. A Haber muhabiri Lamia Ayhan görüşmenin 1 saatten uzun sürdüğünü canlı yayında aktardı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında kurulan 9 ayrı kurulun, bilim, ekonomi, eğitim, sağlık, hukuk, gücenlik, yerel yönetimler, sosyal politikalara ilişkin projeler hazırlayıp bakanlıklara yol gösterecekler.
Başkan Erdoğan 9 kurulun başkanvekilini Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği toplantıya ilişkin ise Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunuldu.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/Ve7modvG4h
— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) April 22, 2021