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Başkan Erdoğan'dan Çankaya Köşkü'nde önemli kabul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Başkan Erdoğan'dan Çankaya Köşkü'nde önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekillerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. A Haber muhabiri Lamia Ayhan görüşmenin 1 saatten uzun sürdüğünü canlı yayında aktardı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında kurulan 9 ayrı kurulun, bilim, ekonomi, eğitim, sağlık, hukuk, gücenlik, yerel yönetimler, sosyal politikalara ilişkin projeler hazırlayıp bakanlıklara yol gösterecekler.

Başkan Erdoğan 9 kurulun başkanvekilini Çankaya Köşkü'nde kabul ettiği toplantıya ilişkin ise Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkanvekilleri ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. pic.twitter.com/Ve7modvG4h

Başkan Erdoğandan Çankaya Köşkünde önemli kabul BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE ÖNEMLİ KABUL

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