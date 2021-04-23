Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Kripto paralar neden çakıldı? Bitcoin için 400 bin dolar tahmini
Kripto paraların lideri Bitcoin'in 62 bin dolardan 48 bin dolara düşmesi piyasayı da çökertti. Son durumu değerlendiren Guggenheim Partners CO'su Scott Minerd, 20-30 bin dolar bandına kadar çekilme beklediğini belirtti. Çılgın bir tahminde bulunan Minerd, Bitcoin'in 400-600 bin dolar değerlerine çıkabileceğini iddia etti.
Kripto para dünyası bir haftadır süren düşüş ile çalkalanıyor. Kimileri Bitcoin ve alt koinlerin düşüşünü büyük düzeltme olarak yorumlarken, bazı kesimler ise "Ayı geldi" ifadelerini kullanıyor. Peki Bitcoin neden düştü?
48 BİN DOLARDAN DÖNDÜ
Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.
Toplam 9,434 kripto para biriminin işlem gördüğü 369 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 51.2'sini Bitcoin, yüzde 14.4'ünü de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 256 milyar dolar düzeyindeydi.
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"ABD Temsilciler Meclisi, Senato tarafından onaylanır ve Başkan Biden tarafından imzalanırsa, menkul kıymetler veya emtia olarak sınıflandırılan kripto para birimlerini çevreleyen kuralları daha net hale getirecek bir yasa çıkardı.
"Yenilik Yasası Engellerin Ortadan Kaldırılması "Commodity Futures Trading Komisyonu [CFTC] yönlendirmek ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu [SEC] ortaklaşa bir dijital varlık çalışma grubu kurmayı planlıyor.
"Kanadalıların bitcoin satın almasına, satmasına ve göndermesine olanak tanıyan Montreal tabanlı bir platform olan Shakepay, bugün, Marqeta tarafından yayınlanan Shakepay müşterileri için yeni bir Visa ön ödemeli kartın lansmanını desteklemek için bir kart verme platformu olan Marqeta ile ortaklık kurduğunu duyurdu.
Tesla gibi firmalara yaptığı erken bahislerle tanınan 110 yıllık bir varlık yönetimi şirketi olan Baillie Gifford, büyük kripto para cüzdanı hizmeti Blockchain.com'a 100 milyon dolar yatırım yaptı."
BİTCOİN İÇİN ÇILGIN TAHMİN
CNBC'ye konuşan Minerd "kısa vadede büyük bir hareket gördük, köpük oluştu, bitcoin'de büyük bir düzeltme olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Bitcoin'in 20 - 30 binlere çekilebileceğini kaydeden Minerd, "Bu da yüzde 50'lik düşüş anlamına geliyor. Bitcoin'de daha önce bu tarz düşüşleri gördük." şeklinde konuştu.
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