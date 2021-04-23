Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Kripto paralar neden çakıldı? Bitcoin için 400 bin dolar tahmini

48 BİN DOLARDAN DÖNDÜ

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 1.83 trilyon dolar ile yeniden 2.0 trilyon doların altına geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarına gelen alımlar ve toparlanmanın etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimin tamamı düşenler arasındaydı.