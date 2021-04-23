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Emekliye çifte zam! Yüzde 3 ve enflasyon farkı geliyor

Emeklinin zammıyla ilgili flaş gelişmeler... 2 milyonu aşkın memur emeklisi, memurlarla aynı zammı alacak. Memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek. Beklenti anketine göre fark yüzde 4.09 olacak. En düşük aylık 3 bin 234 liraya çıkacak...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Emekliye çifte zam! Yüzde 3 ve enflasyon farkı geliyor

Milyonlarca emekli bir yandan bayram ikramiyesini beklerken, bir yandan da gözünü zammına çevirdi.

Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin çifte zam alacağını ortaya koydu.

'nın yaptığı beklenti anketindeki tahminlere göre, yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 7.09 olarak gerçekleşebilecek.

Buna göre, memur emeklileri yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 4.09 enflasyon farkı alabilecek.

Tahmin gerçekleşirse; en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 234 liraya yükselecek.

Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.

Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 çıktı.

Buna göre memur emeklilerine şimdiden yüzde 0.71 enflasyon farkı oluştu.

Nisan, ve verilerine göre bu fark artabilecek.

Kesin oran Temmuz'da belli olacak.

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