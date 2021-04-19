Yasaklar engel olamadı! Rus turistlerin tercihi Türkiye

Lomidze, "Şu anki tabloya göre Rus turistlerin yaklaşık yüzde 15'i Rus tatil beldelerine yeniden rezervasyon yaptırıyor, yaklaşık yüzde 18-20'si Küba'nın lider olduğu diğer destinasyonlara yeniden rezervasyon yaptırıyor. Geri kalan yaklaşık yüzde 60 ise başka tarihlerde Türkiye'ye gitmeyi bekliyor, ümit ediyor." ifadelerini kullandı.

Nisan-mayıs dönemi için Rusların Türkiye'de 500 bin tur satın aldığını anımsatan Lomidze, şimdilik Rusya içi destinasyonlardaki ek yükün 50-60 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.