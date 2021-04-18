Tarih belli oldu: Emekliye 510 TL zam!
Emekliye 510 TL'lik zam! Milyonların beklediği emekli zammıyla ilgili flaş gelişme... Temmuz ayında tüm emeklilerin hem maaşları hem ek ödemeleri artacak. SSK ve Bağ-Kur’luların gelirinde 510 liraya varan artış yaşanabilecek. Peki, emekli maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? Ek ödemelerde hangi oranda artış görülecek? İşte SSK ve Bağ-kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...
Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.
İKİ ARTIŞ VAR
Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem de memur emeklilerine yüzde 7.09 zam bekleniyor.
Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.
% 5 SINIRI YÜKSELİYOR
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.
Eğer tahminler gerçekleşirse, tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan, bin 664 lira 95 kuruşa çıkacak.
Buna göre maaşı bin 664 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.
Bu kazanç eğer Temmuz zammı yüzde 7.09 olursa 7 bin 694 liraya çıkacak.
Buna göre emeklilerin gelirinde 510 lira seviyesinde artış görülecek.
Zam oranı daha yüksek olursa artış miktarı da ona göre yükselecek. Artışlar maaşa göre değişiklik gösterecek.
DOKTORA 3.017 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlar, Temmuz'da üçüncü bir artışı ilave ödemelerinde görecek.
Memur maaş katsayısında yüzde 7.09 artış yaşanırsa aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 818 liradan 3 bin 17 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 155 liradan 2 bin 307 liraya çıkacak.
Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, yakınlarına veriliyor.
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