Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Oransal dağıtım nedir? Aydem Yenilenebilir Enerji kodu ve hisse fiyatı...

Ayden halka arz hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ halka arz oluyor. Talep toplama süreci bugün başladı. Borsa yatırımcıları tarafından Aydem halka arz ile ilgili detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ayden halka arz hisse nasıl alınır? Aydem kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Aydem Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte ayrıntılar...

AYDEM HALKA ARZ HİSSE NASIL ALINIR? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ...

Aydem'in halka arzında talepler 19-20-21-22 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım konsorsiyum liderliğinde yapılacak.