Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Oransal dağıtım nedir? Aydem Yenilenebilir Enerji kodu ve hisse fiyatı...
Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Halka arz hisselerini yakından takip eden vatandaşlar, Aydem Yenilenebilir Enerji'nin talep toplama sürecini araştırıyor. Bugün itibarıyla başlayan talep toplama sürecinin ardından gözler hissenin borsada işlem göreceği tarihe çevrilecek. Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Oransal dağıtım nedir? Aydem Yenilenebilir Enerji hisse kodu nedir? Aydem hisse fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...
Ayden halka arz hisse fiyatı ne kadar, kodu nedir? Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ halka arz oluyor. Talep toplama süreci bugün başladı. Borsa yatırımcıları tarafından Aydem halka arz ile ilgili detaylar merak ediliyor. Konu ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Ayden halka arz hisse nasıl alınır? Aydem kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Aydem Yenilenebilir Enerji borsada ne zaman işlem görecek? İşte ayrıntılar...
AYDEM HALKA ARZ HİSSE NASIL ALINIR? TALEP TOPLAMA TARİHLERİ...
Aydem'in halka arzında talepler 19-20-21-22 Nisan'da toplanacak. Halka arz hisse alım işlemleri Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım konsorsiyum liderliğinde yapılacak.
AYDEM HALKA ARZ KODU VE HİSSE FİYATI
Hisse kodu: ydem Yenilenebilir Enerji AŞ. ("AYDEM")
Pay başına fiyat: 8,50 - 9,90 TL
AYDEM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
TALEP TOPLAMA SÜRECİ BAŞLADI
Türkiye'de enerji sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.
Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.
Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.
Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.
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- Aydem halka arz hisse nasıl alınır? Oransal dağıtım nedir? Aydem Yenilenebilir Enerji kodu ve hisse fiyatı...
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