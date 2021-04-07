Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini açıkladı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.
Bakan Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi.