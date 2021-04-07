07 Nisan 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek vereceklerini açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2021 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Bakan Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi.

Türkiyenin yapay zeka perspektifini anlattı TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKA PERSPEKTİFİNİ ANLATTI
Yatırım talebindeki güçlü seyir devam ediyor "YATIRIM TALEBİNDEKİ GÜÇLÜ SEYİR DEVAM EDİYOR"
Burundan sprey aşıyla ilgili önemli gelişme BURUNDAN SPREY AŞIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞME

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA