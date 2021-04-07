Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı: KOBİ’lere 1 milyon TL’ye kadar destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Bakan Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz." dedi.