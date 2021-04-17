İskenderun'da 2.5 milyar dolarlık çelik yatırımında son düzlüğe girildi





İTHALATI ÖNLEYECEK

Yatırımı devam eden tesis Türkiye'nin yassı çelik ithalatının yarısını, yani yıllık 4 milyar dolarlık ithalatını ikâme edecek. Bu tesisle birlikte Tosyalı Holding'in konsolide üretim rakamı da yıllık 10 milyon tonu bulacak. Bu rakamla Tosyalı, sadece Türkiye'nin değil bölgenin en büyük üreticilerinden biri haline gelecek.

Sarıseki Tesisi bünyesinde bulunacak iki liman, Tosyalı'nın yıllık 2 milyar doları aşacak ihracat gücüne de önemli katkı sağlayacak.

Sarıseki Tesisi ile, daha düşük elektrik enerjisi tüketimi sağlayan Quantum Furnace teknolojisinin Türkiye'deki ilk kullanıcısı Tosyalı İskenderun olacak. Endüstri 4.0 uygulamalarını üretim süreçlerine entegre edecek tesis, dijital dönüşümün dünya çelik üretimindeki en iyi örnekleri arasında yer alacak.