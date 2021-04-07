Milyonlar bekliyordu: Emekliye en az 3.132 TL!
Emekliye en az 3.132 TL... Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı çıktı. En düşük maaş memurda 4 bin 141, emeklide 3 bin 132 lira olacak... Emeklilerin kesin zam oranları Temmuz'da açıklanacak. 6 aylık enflasyon verisiyle belli olacak.
Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da en az yüzde 3 zam var.
Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 3'ü aşarsa zam artacak.
İlk 3 aylık enflasyon yüzde 3.71 çıktı.
Şu anda oluşan 3 aylık yüzde 3.71'lik orana göre, en düşük memur maaşı 4 bin 141, memur emeklisi maaşı da 3 bin 132 liraya ulaşacak.
Bu rakamlar artacak.
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Memurların aile yardımı da Temmuz'da zamlanacak.