Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardımlar 60 milyar lirayı aştı
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde vatandaşlara 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladıklarını belirtti.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan yardımların miktarını paylaştı.
Bakan Selçuk'un, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın! Salgın sürecinde, vatandaşlarımıza 60 milyar liranın üzerinde doğrudan destek ve yardım sağladık." açıklamasıyla paylaştığı tabloya göre, Sosyal Destek Programı Faz 1'de 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, Faz 2'de 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, Faz 3'de 2 milyon 61 bin 527 haneye 2 milyar 61 milyon 527 bin lira ödeme yapıldı.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ise 2 milyon 77 bin 365 haneye 2 milyar 77 milyon 365 bin lira destek sağlandı.
Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde 3 milyon 765 bin 541 çalışana 31 milyar 563 milyon 334 bin 292 lira, Nakdi Ücret Desteği ile 2 milyon 548 bin 335 çalışana 10 milyar 240 milyon 917 bin 966 lira, İşsizlik Ödeneği ile bir milyon 48 bin 409 kişiye 5 milyar 634 milyon 259 bin 143 lira ödendi.
Normalleşme Desteği olarak da 3 milyon 183 bin 435 çalışana 4 milyar 34 milyon 225 bin 189 lira ödeme yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2. el araba alacaklara uyarı! Tekrardan yaşanabilir! İki ay içerisinde...
- Birçok kişi bilmiyor! Emekli maaşlarının kesilmesine neden olabilir! Uyarılar ardı ardına geldi...
- MEB son dakika duyurdu: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10. ve 11. sınıf sınavları ertelendi mi, iptal mi? Online...
- Bu kez o dizinin fişi çekildi! Başrol oyuncularında veda pozu geldi! Hayranları yıkılacak...
- Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?
- Qua Granit halka arz ne zaman? Qua Granit halka arz sonuçları açıklandı mı, hisse fiyatı ne kadar ve borsa kodu nedir?
- Çukur ne zaman final yapacak? Çukur bu sezon son mu olacak? Hayranları çok üzülecek...
- BİM'de cuma günü: Çok Amaçlı Akrobatik Merdiven sürprizi! 16 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu!
- İstifa edip işten ayrılanlar dikkat! Kıdem tazminatı alabilirsiniz! İşte tazminat almak için yapılması gerekenler...
- MSB son dakika: Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
- Faiz kararı sonrası hareketlendi! Dolar ve altın fiyatlarında son durum! 15 Nisan dolar ne kadar? Gram, çeyrek altın...
- Diyanet takvimi: Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir gecesi neden önemlidir?