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CHP'nin "128 milyar dolar nerede?" şovuna Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı yanıt: Rezervler buharlaşmaz

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı , 'nda Mahmut Tanal ve bazı milletvekillerinin provakatif şekilde yönelttiği ''ndaki 128 milyar dolar nerede?' sorusuna yanıt verdi. Cevdet Yılmaz, "Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür." dedi.

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 16.04.2021 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021
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CHP'nin 128 milyar dolar nerede? şovuna Cevdet Yılmaz'dan çarpıcı yanıt: Rezervler buharlaşmaz

'nin geçen yıl yüzde 1.8 büyüdüğüne işaret eden Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı , "Bu kendiliğinden olmadı. G20'de Çin ile birlikte büyüyen iki ekonomiden biriyiz. Bunu alınan tedbirler doğurdu. Her şeyin bir bedeli var. Cari açık verdik, turizmimiz pandemide çok ciddi bir darbe yedi. Özel sektörümüz dış dünyaya olan borçlarını ödedi. Çok sayıda faktörü alt alta koyduğunuzda Merkez Bankamızın yaptığı çalışmayı anlamamız mümkün" şeklinde konuştu.

ALGI YARATMA ÇABASI: MB VARLIKLARI BUHARLAŞMAZ

'nın 128 milyar dolarlık rezervinin buharlaştığı yönünde bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Merkez bankalarının varlıkları buharlaşmaz. Bir varlık, bir nitelikten başka bir niteliğe dönüşür. Dolarken TL olur, TL iken altın olur, başka bir şeye dönüşür.

Ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde merkez bankaları bu kararları alırlar ve uygularlar. Siyaset yapmak istiyorsunuz, bir algı oluşturmak istiyorsunuz anlıyorum. Ama konumuzla ilgisi yok.

MB'DE POLİTİKALAR DÖNEME GÖRE DEĞİŞİR

Merkez bankalarının elbette normal zamanlardaki politikaları farklıdır, bu tür olağanüstü şartlarda uyguladıkları politikalar apayrıdır. Temenni ederiz ki bu dönem dünyada da bizde de atlatılsın. Gerek aşılamayla gerek diğer tedbirlerle farklı bir döneme geçtiğimiz zaman Merkez Bankamız da yeni dönemin şartlarına göre politikalarını elbette güncelleyecektir."

7 TRİLYON DOLARLIK GENİŞLEME

Merkez bankalarının kâr amaçlı olmadığına, ülkenin makroekonomik fiyat istikrarını korumaya ve bununla çelişmeyecek şekilde kalkınmasını desteklemeye dönük yapılar olduğuna dikkat çeken Yılmaz, merkez bankalarında salgın nedeniyle , Avrupa ve Japonya merkez bankaları dikkate alındığında 7 trilyon dolarlık bir genişleme yaşandığını söyledi.

Yılmaz, "Merkez bankaları pandemi şartlarında tarihte görülmemiş birtakım eylemlerde bulunmuşlardır. Bizim Merkez Bankamız da birtakım tedbirler almıştır" dedi.

OTEL ODASINDAKİ IMF GÖRÜŞMESİNİN ÜRÜNÜ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yıllarca asıl gündeminden uzaklaştırılıp yapay gündemlerle meşgul edilen Türkiye'nin, yine sanal bir gündemle karşı karşıya olduğunu belirtti.

CHP ve İYİ Parti'nin son günlerde dile getirdiği '128 milyar dolar' söyleminin, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya dönük, temeli olmayan yalan ve algı operasyonu olduğunu belirten Akbaşoğlu, bu söylemin, otel odasında yapılan görüşmesinin ürünü olduğunu kaydetti.

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