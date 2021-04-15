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Çalışana primi devletten! Ayda 1.500 TL ödenecek

Çalışanlara devletten 1.500 TL prim! Pandemi dolayısıyla sıkıntı yaşayan milyonlarca esnafa ve çalışana hükümetten destek kesilimiyor. Bu kapsamda yiyecek-içecek sektöründe çalışanların 2 ay süreyle primlerini devlet yatıracak. İzne ayrılanlara da aylık bin 500 lira ödenecek...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Çalışana primi devletten! Ayda 1.500 TL ödenecek

Hükümet, 'da kısmi kapanma kararıyla birlikte esnafı korumaya yönelik yeni destek adımlarını devreye alıyor.

Yiyecek-içecek sektöründe kira, gelir, ciro kaybı desteğinin ardından, Nisan ve Mayıs aylarında çalışanlara prim desteği sağlanacak.

Normalleşme desteğinden yararlanamayan işçilerin asgari ücret üzerinden hesaplanan primi karşılanacak.

NASIL YARARLANILACAK?

Aynı sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde ücretsiz izne ayrılan sigortalılara da destek verilecek.

Bu kapsamda çalışanlara ayda bin 500 lira ödenecek.

İşverenlerin, bu destekten yararlanabilmesi için çalışanlarını e-SGK üzerinden sigortalılıklarını tanımlaması gerekiyor.

Ödemeler çalışanlara aracılığıyla yapılacak.

AYLIK ÜCRET DESTEĞİ

AYLIK PRİM KATKISI

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