Emeklinin Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu: Zam için oran verildi
Emeklinin Temmuz zammıyla alakalı flaş gelişme... Milyonlarca emekli Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla geçtiğimiz günlerde sevinmişti. Mayıs ayında yatacak zamlı ikramiyeler ile yüzler gülecek... Ayrıca Temmuz zammının ilk ipucu beklenti anketinden geldi. Enflasyon tahminine göre emeklilere ve memurlara Temmuz'da yüzde 7.09 zam göründü.
Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Bu tahminlere göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.09 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.09 zam alacak.
Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışı da yüzde 4.09 enflasyon farkıyla yüzde 7.09'a yükselecek.
Memurlar ve emekliler kesin oranı 5 Temmuz'da öğrenecek.
Aynı ay maaşlar zamlı alınacak.
3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3.71
Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 olarak gerçekleşti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Manchester City token ne zaman çıkacak? Manchester City tokenin fiyatı ne kadar, kaç TL?
- EDHO'da ezber bozacak gelişme! Herkes merak ederken ters köşe geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları uçacak...
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
- Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...
- Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...
- Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...
- Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?
- A101'den indirim rüzgarı! 15 Nisan 2021 Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste