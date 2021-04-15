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Emeklinin Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu: Zam için oran verildi

Emeklinin Temmuz zammıyla alakalı flaş gelişme... Milyonlarca emekli Başkan 'ın duyurusuyla geçtiğimiz günlerde sevinmişti. Mayıs ayında yatacak zamlı ikramiyeler ile yüzler gülecek... Ayrıca Temmuz zammının ilk ipucu beklenti anketinden geldi. Enflasyon tahminine göre emeklilere ve memurlara Temmuz'da yüzde 7.09 zam göründü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Emeklinin Temmuz zammıyla ilgili ilk ipucu: Zam için oran verildi

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak.

ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ilk ipucu Merkez Bankası'nın beklenti anketinden geldi.

FARK EKLENECEK


Ekonomistlerle yapılan ankette enflasyon tahmini, Nisan için yüzde 1.51, Mayıs için yüzde 1.05, için yüzde 0.67 çıktı.

Bu tahminlere göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.09 olacak.

SSK ve emeklileri yüzde 7.09 zam alacak.

Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük artışı da yüzde 4.09 enflasyon farkıyla yüzde 7.09'a yükselecek.

Memurlar ve emekliler kesin oranı 5 Temmuz'da öğrenecek.

Aynı ay maaşlar zamlı alınacak.

3 AYLIK ARTIŞ YÜZDE 3.71


Şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisi belli oldu.

verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 3.71 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı çıktı. Geriye 3 veri kaldı.

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