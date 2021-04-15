15 Nisan 2021, Perşembe
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Şimdi de sahte servisler türedi! Servisleri ararken dolandırıcılara dikkat

Yurdun dört bir yanında sahte servisler türedi. Evdeki eşyaları arızalananlar dikkat! Son dönemde sahte servis şikayetleri arttı. Servis ararken, dolandırıcıların ağına düşüp zarara uğramayın. Uzmanlar şu uyarıları yaptı...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.04.2021
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Şimdi de sahte servisler türedi! Servisleri ararken dolandırıcılara dikkat

Evdeki eşyaları arızalananlar dikkat! Son dönemde sahte servis şikayetleri arttı. Servis ararken, dolandırıcıların ağına düşüp zarara uğramayın.

Uzmanlar şu uyarıları yaptı...

● Yetkili servis numarası için arama motorundan arama yapmayın.


'nin servis.gov.tr adresini kullanın. Hangi markadan olursa olsun aradığınız servisin numara ve adresine firmaların kontrolü altında ulaşırsınız.


● Gelen elemanlara yetki belgesi sorun.


● Arızaları ve parçaların gerçek değerini araştırın.

KİME ŞİKAYET EDELİM?


● Önce markaya bildirelim.


'na şikayet edelim.


● Haksızlık varsa hakem heyetine gidelim.


● Ürünümüz çalınmışsa polisi arayalım.

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