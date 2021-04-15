Şimdi de sahte servisler türedi! Servisleri ararken dolandırıcılara dikkat
Yurdun dört bir yanında sahte servisler türedi. Evdeki eşyaları arızalananlar dikkat! Son dönemde sahte yetkili servis şikayetleri arttı. Servis ararken, dolandırıcıların ağına düşüp zarara uğramayın. Uzmanlar şu uyarıları yaptı...
Evdeki eşyaları arızalananlar dikkat! Son dönemde sahte yetkili servis şikayetleri arttı. Servis ararken, dolandırıcıların ağına düşüp zarara uğramayın.
Uzmanlar şu uyarıları yaptı...
● Yetkili servis numarası için arama motorundan arama yapmayın.
● Servis Bilgi Sistemi'nin servis.gov.tr adresini kullanın. Hangi markadan olursa olsun aradığınız servisin numara ve adresine firmaların kontrolü altında ulaşırsınız.
● Gelen elemanlara yetki belgesi sorun.
● Arızaları ve parçaların gerçek değerini araştırın.
● Haksızlık varsa hakem heyetine gidelim.
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