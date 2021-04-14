14 Nisan 2021, Çarşamba
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcularda yeni dönem başladı!

Son dakika haberine göre; yürürlüğe girdi. Kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcularda yeni dönem başladı!

Ticaret Bakanlığının konu ile ilgili Yönetmeliği 'de yayımlandı. Yönetmeliğin amacı, kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak gösterildi.

Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kuyum ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar ile kuyum ticaretine ilişkin ilke, kural ve yükümlülükleri, Bakanlık, yetkili idare ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların kuyum ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsıyor.

Yönetmeliğe göre kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Yetki belgesi bulunmayan işletmeler, kuyum ticaretiyle iştigal edildiği izlenimi veren işaret ve ifadeler kullanamayacak.

Yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından üzerinden verilecek, yenilenebilecek ve iptal edilecek.

Ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde asgari olarak, numarası ve MERSİS'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanı esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise 'e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası veya yer alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yetki belgesi, her bir kuyum işletmesi için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek.

Öte yandan altın yeni güne 454 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın da 752 liradan satılıyor. Ons altın ise bin 744 dolar civarında.

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