Pandemi döneminde hangi meslekler popüler oldu? İşte 2028 yılına kadar aranacak meslekler

Salgının en çok etkilediği sektörlerden biri de diş hekimliğiydi ancak bu dönemde popülerleşen mesleklerden biri diş hekimliği oldu. Küresel salgının sona erebilmesi için canla başla çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanları da yılın en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor.