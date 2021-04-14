Pandemi döneminde hangi meslekler popüler oldu? İşte 2028 yılına kadar aranacak meslekler
Salgın iş hayatında dengeleri değiştirdi. Bazı meslekler popülerliğini yeniden kazandı. Peki yılın gözde meslekleri hangileri? 2028 yılına dek hangi mesleklerin büyümesi bekleniyor? İşte detaylar...
Salgın döneminde iş hayatı dengeleri değişti. Bazı mesleklerde büyüme hızlandı. Yapılan son araştırmayla 2028 yılına kadar büyümeye devam edecek ve yılın acil aranan meslekleri açıklandı.
The Balance Careers tarafından yapılan bir araştırma pandeminin en çok etkilediği sektörleri gözler önüne serdi. buna göre salgından en çok inşaat ve madencilik sektörleri etkilendi.
Öte yandan 2028 yılına kadar büyümesi beklenen yılın acil aranan mesleklerinde ise online öğretmenlik dikkat çekti. Salgın döneminde eğitimin uzaktan sürdürülüyor oluşu insanların internet üzerinden ders verecek öğretmen arayışlarına girmesine yol açtı.
Salgının en çok etkilediği sektörlerden biri de diş hekimliğiydi ancak bu dönemde popülerleşen mesleklerden biri diş hekimliği oldu. Küresel salgının sona erebilmesi için canla başla çalışan hemşire ve diğer sağlık çalışanları da yılın en çok aranan meslek grupları arasında yer alıyor.
Salgının bireylerde bıraktığı etkilerden biri solunum güçlüğü. İşte bu alanda tedavi çözümleri sunan solunum terapistliği de büyümesi beklenen meslekler arasında. Araştırmalara göre bu meslek 2028 yılına kadar yüzde 21 büyüyecek.
Pandemi nedeniyle evlere kapanılan günlerde en çok ihtiyaç duyulan kişiler kuryeler oldu. Değişen tüketim alışkanlıkları da teslimat alanında büyüme hızlandı. Satın alınan bu ürünlerin teslimatını yapacak insan gücüne duyulan ihtiyaç arttı. Önümüzdeki yıllarda bu ihtiyacın kalıcı olması bekleniyor. Tüm bu mesleklerin 2028 yılına kadar büyüme göstereceği tahmin ediliyor.
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