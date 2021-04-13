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Emekli ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık çalışma başlattı

Emeklinin merakla beklediği olası ikramiye zammıyla ilgili flaş gelişme... Başkan 'ın ikramiye müjdesi emeklileri sevindirirken, gözler enflasyonun nasıl yansıtılacağına çevrildi. 3 formül öne çıkıyor. Bunlara göre bin 89, bin 146- bin 161 veya bin 545 lira olabilecek.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2021
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Emekli ikramiyesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık çalışma başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyesine enflasyon zammı müjdesi emeklileri sevindirirken, gözler yapılacak düzenlemeye çevrildi.

Mayıs'ın ilk haftasında ödenecek ikramiyelere enflasyon artışının 6 aylık dönemler halinde mi yıllık olarak mı yansıtılacağı, son açıklanan TÜFE verisinin mi 'ta açıklananın mı dikkate alınacağı merak konusu oldu.

Çalışma Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma başlatırken, 3 formül dikkat çekiyor:

FORMÜL 1:


İkramiyede formüllerden biri, emeklilerin zamlarında olduğu gibi 6 ayda bir enflasyon artışının yansıtılması yönünde.

Emekliler her yıl Ocak ve 'da zam alıyor.

Bu zamda bir önceki 6 aylık enflasyon belirleyici oluyor.

Ocak itibariyle geriye dönük 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 çıktı.

Bu formüle göre; bin liralık ikramiye bin 83 lira 60 kuruşa çıkacak, Mayıs'ta bu tutar ödenecek.

İkramiyeye bir artış da Temmuz'da yapılacak, bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yansıtılacak.

FORMÜL 2:


İkramiyeye yıllık enflasyon oranının yansıtılması üzerinde de duruluyor.

Bu durumda ikramiyeye yılda bir kez yıllık enflasyon oranında artış yapılacak.

baz alınırsa bin liralık ikramiye yüzde 14.60 yükselecek.

Mayıs ve Temmuz'da emeklilere bin 146 lira ödenecek. Önümüzdeki yıl da enflasyonu yansıtılacak.

Ancak son açıklanan yüzde 16.19'luk yıllık enflasyon baz alınırsa, ikramiye bin 162 liraya çıkacak.

FORMÜL 3:


Bu formül, (TÜED) tarafından gündeme getirildi.

TÜED, ikramiyenin, 2018'den bu yana gerçekleşen enflasyonun yansıtılarak ödenmesini teklif etti. Bu talep hayata geçerse, emeklilere Mayıs'ta bin 545 lira ödenecek.

EMEKLİLER NE KADAR İKRAMİYE ALACAK?

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