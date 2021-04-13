Son dakika: Ford Otomotiv'de yolsuzluk iddiası: Adım adım 248 milyonluk davanın şifreleri





3- NE İLE SUÇLANIYORLAR?

Şirketin iç denetim ekibi yoğun bir mesaiye başladı. Her evrak, her kayıt didik didik incelendi. Zaman ilerledikçe yeni bilgilere ulaşıldı. Şirketin 247.8 milyon lira zarara uğratıldığı bilgisi üst yönetime bildirildi. İddiaya göre Ford Otomotiv'de oluşan bu zarar iki firmaya kazanç olarak aktarıldı. Bu firmalardan biri Ford Otomotiv'in yedek parça bayisi Okutgen Otomotiv Limited Şti... 31 Aralık 2020 itibari ile bu şirkete sağlanan kazancın 48 milyon 152 bin 594 lira olduğu iddia ediliyor. Haksız kazanç sağlandığı öne sürülen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv. Dava dilekçesine göre bu şirkete 2017-2020 arası dönemde sağlanan haksız kazanç 190 milyon 466 bin 146 lira.

4- SİSTEM NASIL ÇALIŞTI?

Ford Otomotiv'in savcılık başvurusu ve açtığı davaların özü "Şirket personelimiz, bazı bayilere haksız kazanç sağlayarak menfaat elde etti" iddiasına dayanıyor. Şirket, 21 yıllık çalışanı Engin'in, görevi sayesinde ulaşabildiği şirket kayıtları ve elektronik sistemleri maniple ettiğini öne sürüyor. Dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: "Davalı, limiti olmayan bayiye mal satışı yapılmasına neden oldu. Hileli işlemlerle bay limitlerini yükseltti. Bu sayede diğer birimleri yanıltarak araç veya parça satışı yapıldı. Davalı, kimi zaman da bayi borcunu gizledi. Bazı bayilerin şirkete yatırdıkları avans paraları ile ilişkisi içinde olduğu bayilerin borcunu ödenmiş gibi gösterdi. Örneğin, bankadaki limiti 1 milyon lira olan Okutgen'in limitini 30 milyon olarak kayda girdi. Borcu görünmez hale getirilen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv... Bu şirketin 2017'de 21 milyon 643 bin 462, 2018'de 45 milyon 531 bin 293, 2019'da 81 milyon 27 bin 428 TL, 2020'de ise 38 milyon 611 bin 406 liralık borcu ödenmiş gibi gösterildi."