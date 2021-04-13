Türkiye rüzgar yatırımlarında Avrupa'da ilk beşte

WindEurope tarafından hazırlanan Rüzgar Enerjisi Finansman ve Yatırım Eğilimleri raporuna göre, geçen yıl Avrupa rüzgar enerjisi sektörüne 42,8 milyar avro yatırım yaptı.

Bu dönemde yatırımların 26,3 milyar avrosu deniz üstü (offshore) projeleri için kullanıldı ve toplam 7,1 gigavat offshore rüzgar enerjisi kapasitesinin kurulumu gerçekleşti.