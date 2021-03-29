29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Ford fabrika kapatmaya gidiyor! İşte dünyayı vuran kriz

Ford fabrika kapatmaya gidiyor! İşte dünyayı vuran kriz

Otomotiv sektörünü derinden etkileyen mikroçip sorunu 'u da vurdu. Ford tarafından yapılan açıklamada, mikroçip tedarik sorunu nedeniyle fabrikanın 6 gün kapatılacağını duyurdu.

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
ABONE OL
Ford fabrika kapatmaya gidiyor! İşte dünyayı vuran kriz

Mikroçip tedariğinde yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Tüm dünya genelinde otomotiv sektörünü etkileyen mikroçip tedarik sorunu Türkiye'de üretim yapan fabrikaları da vurdu.

Otomotiv, Türkiye'de bulunan fabrikalarını 3 Nisan 9 Nisan arasında 6 gün süreyle üretime kapattı. Bu süreçte bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla düzenlenmesi çalışmaları yapılacak.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA