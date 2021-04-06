Taşeron ve kamu işçilerine en az 1.108 TL! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...
4D'li taşeron ve kamu işçilerine müjdeli haber geldi. 2021 yılına ait 2. ilave tediye ödemeleri için bekleyişini sürdüren işçiler, internet üzerinden ikramiye tarihlerini araştırıyordu. Yüz binlerce işçinin araştırdığı ilave tediye ödeme tarihi Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile duyuruldu. Şimdi ise gözler ikinci tediye tarihlerine çevrildi. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... Taşerone ve kamu işçilerinin bu yıla ilişkin ikinci ikramiye ödemeleri merak ediliyor. Brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödenen tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için bekleyiş devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte haberin detayları...
2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.
2021 TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?
İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
KİMLER TEDİYE ÖDEMESİ ALABİLİR?
52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,