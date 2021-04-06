Taşeron ve kamu işçilerine en az 1.108 TL! 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...

Son dakika... Taşerone ve kamu işçilerinin bu yıla ilişkin ikinci ikramiye ödemeleri merak ediliyor. Brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar ödenen tediyenin 13 günlük ikramiye ödemesi yani 2. taksit ödemesi için bekleyiş devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman? Kim ne kadar ikramiye alacak? İşte haberin detayları...

2021 2. TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplam 52 gün olan ikramiyeler 4 taksit şeklinde 13'er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yatırıldı. Yılın ikici ikramiyesi ise 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.

Yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılacak.