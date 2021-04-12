Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişliyor

Martta sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayısta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak. İşverene de bin 341 lira prim desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak.