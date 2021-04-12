Uzman isimlerden algı operasyonlarına tokat gibi cevap! Türkiye’nin kaybolan rezervi yok

"ALBAYRAK BAŞARILIYDI"

Türkiye ekonomisine yönelik saldırının nedeninin yurtdışındaki rezervlerin yurda getirilmesi olduğunu kaydeden Türker, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için de "Başarılıydı" ifadesini kullandı.

EKONOMİ CEHALETİ

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türkiye'nin büyüme oranlarına göre 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında ikinci, dünyada ise dördüncü ülke olduğunu belirterek, "Bu gerçeği yok sayarak '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracak cesareti bulmak ekonomi cehaletinden başka bir şey değildir" dedi.Bu nedenle, tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık verdi. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşandı. Bu sapmanın tamamı Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle karşılanmıştır."

Döviz işleminin çift taraflı bir işlem olduğunun altını çizen Savaş, "Bu karalama kampanyasını başlatanlar, bir para birimi verilirken diğer para biriminin alındığını ya bilmiyor ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası bilançosundan da anlamadıkları için bilançoda bir varlığın azalması halinde yerine başka bir varlık girdiğinden de haberleri yok; buharlaşmadan bahsediyorlar. Sanki Merkez Bankası rezervlerinin karşılıksız olarak birilerine verildiği algısı yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.