Uzman isimlerden algı operasyonlarına tokat gibi cevap! Türkiye’nin kaybolan rezervi yok
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türkiye'nin rezervlerinin kaybolduğu iddialarına tepki göstererek gerçek durumu aktardı. Gündem değiştirme ve algı operasyonlarına verilerle cevap veren Türker ile Savaş, Berat Albayrak'ın da başarılı dönem geçirdiğini vurguladı.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker ile AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, bir süredir Merkez Bankası'nı hedef alan saldırılara cevap verdi. Merkez Bankası'nın rezervler üzerinden hedef alınmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" şeklindeki sorusuna tepki gösteren Türker "Türkiye'nin kaybolan rezervi yok" dedi.
2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde ve şubat ayının sonuna doğru Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınlarının ülkemize taşındığını hatırlatan Türker, "Devletimizin artık yurt dışında emanette parası altını yok. Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan biraz dış çevreler tarafından da hedef alındı" şeklinde konuştu.
Türker, "2018 cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınları taşındı. Ama bunu hükümet pazarlamadı. Hatırlıyor musunuz Trump sürekli papaz için konuşuyordu? Bizim Halk Bankası'nın genel müdür muavinini Amerika'da tutukladılar.
Onların nedeni o paraların taşındığını fark etmesiydi. Devletimizin yurt dışında emanette parası altını yok artık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor" dedi.
"ALBAYRAK BAŞARILIYDI"
Türkiye ekonomisine yönelik saldırının nedeninin yurtdışındaki rezervlerin yurda getirilmesi olduğunu kaydeden Türker, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için de "Başarılıydı" ifadesini kullandı.
EKONOMİ CEHALETİ
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Türkiye'nin büyüme oranlarına göre 2020 yılında G-20 ülkeleri arasında ikinci, dünyada ise dördüncü ülke olduğunu belirterek, "Bu gerçeği yok sayarak '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracak cesareti bulmak ekonomi cehaletinden başka bir şey değildir" dedi.Bu nedenle, tarihimizde ilk kez, 2019'da yıllık bazda 6.8 milyar dolar fazla veren cari işlemler dengesi, 36.7 milyar dolar açık verdi. 2019'a göre cari işlemler dengesinde 45 milyar dolar sapma yaşandı. Bu sapmanın tamamı Merkez Bankası'nın döviz rezervleriyle karşılanmıştır."
Döviz işleminin çift taraflı bir işlem olduğunun altını çizen Savaş, "Bu karalama kampanyasını başlatanlar, bir para birimi verilirken diğer para biriminin alındığını ya bilmiyor ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Merkez Bankası bilançosundan da anlamadıkları için bilançoda bir varlığın azalması halinde yerine başka bir varlık girdiğinden de haberleri yok; buharlaşmadan bahsediyorlar. Sanki Merkez Bankası rezervlerinin karşılıksız olarak birilerine verildiği algısı yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
İHTİYACI MERKEZ'İN KARŞILAMASI ELZEMDİ
Türkiye'nin son üç yılda birçok jeopolitik riske maruz kaldığını da vurgulayan Savaş şunları söyledi: "Ocak 2020'den itibaren dünyayı, marttan sonra ise Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye, 2019'a göre, mal ihracatında 12 milyar, hizmet ihracatında ise 30 milyar dolarlık bir kayıp yaşamıştır.
KRİZLE KARŞI KARŞIYA KALINABİLİRDİ
Yaşanan olumsuz süreçte döviz talebinin Merkez Bankası tarafından karşılanmaması halinde oldukça zor bir sürece girilebileceğinin de vurgusunu yapan Mustafa Savaş, "İstihdam, büyüme, reel sektör, bankacılık kesimi dahil her sektörü etkileyen bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalınabilirdi.
2019 sonu tutulan yabancı para mevduat düzeyi 194.4 milyar dolardan 2020 yıl sonu itibarıyla 234.9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde risklerin artması nedeniyle özel sektör yabancı para borç stokunu azaltma eğiliminde oldu" dedi.
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