12 Nisan 2021, Pazartesi
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Fırsatçıların fıstık oyunu! 1.000 TL'ye çıkınca harekete geçtiler

Çam fıstığının kilosu 1.000 liraya kadar çıkınca, fırsatçılar harekete geçti. Pakete kilosu 20 lira olan girdi. Gıda Mühendisleri Odası Şube Başkanı da tüketicileri uyardı: "Ambalajda '' yazıyor mu bakın. Çam fıstığı yerine farklı fıstıklar konularak 'dolmalık fıstık' adı altında düşük fiyata satılabiliyor."

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2021
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Fırsatçıların fıstık oyunu! 1.000 TL'ye çıkınca harekete geçtiler

Fıstığa hile karıştı. Kilosu 800-bin lira arasında olan , bazı fırsatçılar tarafından yer fıstığıyla karıştırılarak satılıyor.

Bazı fırsatçılar da 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran satarak vatandaşı aldatıyor.

Aktar Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu belirterek, "Biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığının içerisine kilosu 20 lira olan yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.

Çam fıstığını dökme üsulü sattıklarını anlatan Uzun, "100 gramını 80 liraya satıyoruz. Bu ürün marketlerde 20 gramlık paketler halinde alındığında kilosu bin 500 liraya kadar da çıkabiliyor" diye konuştu.

AMBALAJA DİKKAT!

Şube Başkanı da tüketicileri uyardı:

"Ambalajda 'çam fıstığı' yazıyor mu bakın. Çam fıstığı yerine farklı fıstıklar konularak 'dolmalık fıstık' adı altında düşük fiyata satılabiliyor."

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