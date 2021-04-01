THY Avrupa'da liderliğini sürdürüyor
Türkiye'nin dünya çapındaki önemli markası THY, bir kez daha Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın raporuna damga vurdu. THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 31 Mart tarihli uçuş trafiği raporuna göre, THY günlük ortalama 755 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 406 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 366 uçuşla Lutfhansa, 4. sırasında 318 uçuşla Wideore, 5. sırasında 286 uçuşla DHL Express, 6. sırasında ise 286 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.