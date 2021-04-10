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Son dakika: Hükümetten vatandaşa koruma kalkanı: 57 milyarlık destek

Son dakika haberine göre  sürecinde salgının etkilerini azaltmak ve salgınla mücadeleyi güçlendirmek için hayata geçirilen  ile vatandaşa yapılan destek 56 milyar 926 milyon 950 bin 408 liraya ulaştı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2021 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021
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Son dakika: Hükümetten vatandaşa koruma kalkanı: 57 milyarlık destek

Sosyal Destek Programı'yla üç faz halinde toplam 6 milyar 471 bin lira, kampanyası ile 2 milyar 74 milyon lira, kısa çalışma ödeneği ile 29 milyar 813 milyon lira, nakdi ücret desteği olarak 9 milyar 281 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak 5 milyar 359 milyon lira, normalleşme desteği şeklinde 3 milyar 926 milyon lira destek sağlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Mart ayına ilişkin Nakdi ücret desteği ödemelerinin dün yapıldığını söyledi.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapıldığını belirten Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

GÜNDE 50 LİRA
Halen ücretsiz izinde olanlara günlük 47,70 lira nakdi ücret desteği veriliyor.

Damga vergisi kesilmiş olarak işçiye aylık bin 420 lira ödeniyor.

Meclis komisyonundan geçen teklife göre; günlük ödeme 50 lira olacak.

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