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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Bugün hesaplara yatacak

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı , tarımsal destek ödemeleri kapsamında 22 milyon 659 bin 343 liralık desteği, bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2021 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı: Bugün hesaplara yatacak

Bakan Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin açıklaması şu şekildedir:

"Bombus Arısı için 13 bin 161 bin üreticimize, 9 milyon 802 bin 740 TL,

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği kapsamında 1.309 üreticimize, 8 milyon 338 bin 44 TL,


Çay Budama Masrafı (Ocak Ayı) için de 4 milyon 518 bin 559 TL,


Olmak üzere toplamda 22.659.343 TL destek Ödemesi yapacağız.

Ödemeler, Bugün Saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun."

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