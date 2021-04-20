Ramazan alışverişinde esnafı unutma! Tüm illerde başlatılan kampanyalara destek çığ gibi

YAŞATMAK ZORUNDAYIZ

Pandeminin yarattığı tahribattan dolayı tüm kesimlerin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, "Ramazan ayındayız, hepimiz az ya da çok alışveriş yapacağız. Ricamız alışverişimizin yerel esnaf, tüccardan yapılmasıdır. Bir dokunuş çok şey değiştirebilir" çağrısı yaptı.

Zincir marketlerin finansmana erişim imkânlarının yerellere göre daha yüksek olduğunu dile getiren Necdet Takva, şunları kaydetti: "Dayanma gücü daha az olan esnaf ve taciri vereceğimiz desteklerle yaşatmak zorundayız. Zincirlerden ya da internetten yapacağımız alışveriş yerine Ramazan'da esnafımıza el uzatmalıyız. Elbette esnafın da kendini dönüştürmesi çağa ayak uydurması gerekiyor bunu biliyoruz. Bu dönüşümde bizlere de büyük roller düşüyor ancak şimdi birlik, beraberlik zamanı."