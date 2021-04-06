Rapor parasına yıllık hesap! Asgari ücretin iki katı olabilecek

DAHA AZ ÇALIŞMIŞSA

Burada akla gelen sorulardan birisi, sigortalının 12 aydan daha az çalışmış olması. 6 aydan fazla çalışması olan sigortalıların yine maaşlarının ortalaması alınacak. 6 aydan daha az çalışması olanlar için ise rapor parası asgari ücretin 2 katından fazla olamayacak.

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